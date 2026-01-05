«Меня называют сударыня»: о чем говорила в видео блогерша перед роковой операцией по увеличению ягодиц в Москве

Блогерша Юлия Бурцева, которая умерла после пластики ягодиц в столичном филиале косметологической клиник, записала свое последнее видео в ресторане, сообщил The Voice Mag.

Voice проанализировал хронологию событий перед тем, как 38-летняя блогерша умерла в больнице Москвы после косметической процедуры. На процедуру девушка прилетела в Россию из Италии. В воскресенье, 4 января, она гуляла по московским улицам, снимала видео и делилась ими с подписчиками.

Девушка отметила, что ей было холодно, хотя температура в Москве опустилась лишь до минус пяти. Блогерша связала ощущения с сухим воздухом. Во время прогулки она зашла в ресторан «Пушкин», где снимала еду. Видео стало последним.

«Девчонки, у меня блинчик со сливочной начинкой и теплыми ягодами, капуччино. Здесь меня называют сударыня. Сижу я рядом с библиотекой. Здесь старинные книги, у моей мамы тоже были такие», — отметила Бурцева.

Телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве проинформировал о возбуждении уголовного дела. Клиника, в которую обратилась погибшая, расположена в Токмаковом переулке в городе Москве. Ее состояние здоровья ухудшилось непосредственно во время проведения косметической процедуры. Девушку госпитализировали. Она скончалась в больнице.

«Следственным отделом по Басманному району следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — указано в официальном сообщении ведомства.

По данным издания, россиянка переехала в Италию с дочерью. До этого семья проживала в Самаре. Девушка вышла замуж за итальянца Джузеппе в 2021 году. В блоге делилась жизнью с иностранцами, местными обычаями, культурой.

