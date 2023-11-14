«Больше нет танков»: Нижегородская художница вернулась из Донецка травмированной

Нижегородская художница Любовь летом поехала на территорию новых регионов, в частности, в ДНР. Девушка хотела помочь расписать местный храм, но с ней произошло ЧП. Об этом она рассказала на странице в социальной сети, сообщает newsnn.ru .

Во время росписи девушка упала со строительных лесов спиной на асфальт. До падения она находилась на высоте двухэтажного дома. Художницу из Нижнего Новгорода госпитализировали.

Девушке сделали операцию. Ей диагностировали перелом ребер, позвоночника и головы. На данный момент художница не чувствует некоторые части тела - все те, что находятся ниже груди.

Художнице 26 лет. Когда она оказалась в реанимации, медперсонал сообщил, что больше она не сможет рисовать и заниматься спортом. Это стало психологическим ударом для девушки. Сейчас же она рада, что есть близкие люди, которые ее поддерживают. Также радуется тому, что чувствует руки и может адекватно мыслить.

В конце октября художнице разрешили покинуть Донецк и вернуться в родной Нижний Новгород. Она вспоминает, как жила в столице ДНР.

«Я, когда ехала, не могла поверить, что больше не бомбят, больше нет танков и раненых солдат. Жаль, что это только там, где нет нас, а так все осталось как и было», — рассказала о своих эмоциях нижегородка.

В Нижнем Новгороде девушка продолжает проходить курс реабилитации. Художница уверена, что обязательно сможет снова ходить.