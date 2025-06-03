В омском департаменте образования проинформировали, что более 600 детей мигрантов посещают городские учебные заведения, сообщил gorod55.ru.

По информации издания, учебный год завершился для 494 детей-иностранцев. Дети мигрантов также посещают детские сады. Так, 124 воспитанника с иностранным гражданством посещают заведения дошкольного образования. Большая часть приезжих — это юные граждане Казахстана.

По информации издания, согласно новым правилам, теперь школьникам с иностранным гражданством предстоит сдать экзамен. Выполнив задания, они продемонстрируют уровень знаний по русскому языку. В первом классе ребенку необходимо ответить на 10 вопросов. Девять правильных ответов — гарантия того, что экзамен сдан. Количество вопросов и правильных ответов для каждого класса разное.

По данным издания, учащимся, которые посещают 2-5 классы, зададут 20 вопросов. Следующая группа — ученики 6-9 классов. Им предстоит ответить на 22 вопроса. Для старшеклассников подготовили 24 задания. Несдача экзамена свидетельствует о необходимости пройти курсы по обучению русского языка. После дети мигрантов получат второй шанс.

Ранее сообщалось, что в России захотели взимать с мигрантов депозит при въезде в страну.