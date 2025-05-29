В России захотели взымать с мигрантов депозит при въезде в страну

Партия «Новые люди» и вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков обратились к руководителю МВД Владимиру Колокольцеву и предложили ввести в работу систему «Обратный билет». Как сообщило РИА Новости со ссылкой на текст документа, речь идет про обязательный депозит для мигрантов, которые приезжают в Россию работать.

В мотивационной составляющей указывается, что цель инициативы — снизить финансовое обременение на госбюджет и организовать более надежную миграционную политику. Суть в том, чтобы при въезде в РФ трудовой мигрант вкладывал депозит, который бы расходовался на депортацию иностранца, если он нарушил местное законодательство.

Подчеркивается, что подобным образом получиться снизить расходы бюджета, а еще повысить ответственность мигрантов и создать стимулы для соблюдения принятых в России норм. Так, в 2024 году на депортацию иностранцев было израсходовано больше миллиарда рублей, что почти в два раза превышает показатели года предыдущего. В обращении отмечается, что только с начала 2025 года с территории РФ выдворили 88 тысяч иностранных граждан.

Ранее сообщалось о том, что в Московской области мигранты совершили нападение на участника специальной военной операции.