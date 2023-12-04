«Бомбят американскими снарядами»: Орбакайте жестко раскритиковали из-за «Песни года»

Появилась афиша финальной «Песни года-2023», на которой среди других исполнителей изображена певица Кристина Орбакайте. Пользователи социальных сетей раскритиковали всех, кто позволил дочери Аллы Пугачевой выступать на сцене РФ, сообщает сайт aif.ru. Негативные комментарии люди оставляют и из-за позиции Примадонны, и из-за поведения самой Кристины.

Негативные комментарии можно разделить на несколько групп. В первой люди возмущены, что певица и ее семья большую часть времени проводит за границей, но деньги хочет по-прежнему зарабатывать в России.

«А тебе никогда не хотелось пожелать этого мирного неба людям Донбасса, которых скоро как 10 лет бомбят? Причем бомбят американскими снарядами. Снарядами из той страны, где ты сейчас живешь большую часть времени и куда сбежал твой сын Никита. Ты там, в Америке, ничего не хочешь сказать про мирное время?» — оставила в Сети комментарий Наталья.

«Кристя, скажи, чей Крым?»,- поинтересовался пользователь Ян

Другие люди критикуют Кристину из-за позиции ее матери Аллы Пугачевой. Традиционно вспоминают про ее заявления относительно холопов. Именно так Примадонна назвала всех россиян после того, как объявили о начале СВО.

«Алка Галкина и все её „милое семейство“ для нас, россиян, убеженцы на все времена! Да... осинка не родит апельсинки...»,- считает Людмила

Один пользователь предложил отправлять деньги, которые Кристина зарабатывает на концертах в России, в зону СВО.