Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков выступил с кратким комментарием в эфире телеканала «Матч ТВ» после гостевой победы над ЦСКА в матче 16-го тура Альфа-Банк РПЛ. Встреча прошла в субботу и завершилась со счетом 4:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга, а сам Глушенков оформил дубль.

В разговоре с корреспондентом футболист отметил, что, хотя он и не стендап-комик, тоже может кое-что сказать, после чего поблагодарил всех болельщиков, назвав их прекрасной публикой, и сразу покинул зону интервью.

Турнирные последствия встречи для лидеров

Благодаря этой победе «Зенит» довел количество набранных очков до 34 и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. На второй строчке располагается московское «Динамо», в активе которого 32 очка и одна игра в запасе.

Московский ЦСКА потерпел третье поражение кряду и с 26 очками сохраняет пятую позицию в таблице.