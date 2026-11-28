Московский ЦСКА пропустил 10 голов за последние 4 матча Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за усталости футболистов и участившихся индивидуальных ошибок. Об этом после поражения от петербургского «Зенита» в 16-м туре заявил главный тренер армейцев Дмитрий Игдисамов. Его слова приводит «Газета.Ru» .

Игдисамов назвал причины ошибок в обороне

По словам наставника, к концу первой части сезона футболисты столкнулись с переутомлением. Из-за этого игрокам не всегда хватает концентрации и физических сил, чтобы своевременно реагировать на действия соперников.

Игдисамов отметил, что в последнее время команда стала допускать слишком много индивидуальных ошибок. Ранее соперники не всегда наказывали ЦСКА за подобные недочеты, однако теперь они все чаще приводят к пропущенным мячам.

Тренер добавил, что до завершения года армейцам осталось провести еще одну встречу, после которой команда сможет оценить ситуацию и сделать выводы.

ЦСКА проиграл «Зениту» со счетом 1:4

Матч 16-го тура прошел на московской «ВЭБ Арене» и завершился победой петербургского клуба со счетом 4:1. В составе «Зенита» отличился дважды Максим Глушенков, еще один мяч забил Александр Соболев. Единственный гол ЦСКА на счету Данила Кругового.

Это поражение стало для армейцев третьим подряд в чемпионате. Команда набрала 26 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. «Зенит» после победы поднялся на первую строчку с 34 очками.

Последний матч ЦСКА в 2026 году

Заключительную игру года армейцы проведут 5 декабря на выезде против московской «Родины». После этого команда сможет подвести итоги первой части сезона и заняться подготовкой к продолжению чемпионата.