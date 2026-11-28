Петербургский «Зенит» разгромил московский ЦСКА в гостевом матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, состоявшаяся 28 ноября 2026 года в Москве, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Об этом сообщает РБК .

Как прошел матч ЦСКА — «Зенит»

Счет на 20-й минуте открыл защитник армейцев Мохамед Аззи, отправивший мяч в собственные ворота. Перед перерывом преимущество петербуржцев увеличил Максим Глушенков, отличившийся на 40-й минуте.

В начале второго тайма Луис Энрике забил третий гол «Зенита». На 73-й минуте Данил Круговой сократил отставание ЦСКА, однако на 81-й минуте Глушенков оформил дубль и установил окончательный счет — 4:1.

Благодаря двум голам Глушенков довел свой результат до 12 мячей и возглавил список лучших бомбардиров текущего сезона РПЛ.

«Зенит» вышел на первое место в РПЛ

После победы над ЦСКА петербургская команда набрала 34 очка и поднялась на вершину турнирной таблицы. У московского «Динамо» 32 балла, при этом у команды остается матч в запасе.

ЦСКА потерпел третье поражение подряд в чемпионате. С 26 очками армейцы занимают пятое место.

Когда «Зенит» и ЦСКА проведут следующие матчи

Следующие игры обе команды проведут 5 декабря. «Зенит» на своем поле встретится с калининградской «Балтикой», а ЦСКА сыграет на выезде с московской «Родиной».