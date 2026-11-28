Юбилейное выступление заслуженного артиста России Ярослава Дронова , выступающего под псевдонимом SHAMAN , стало основанием для обращения в Следственный комитет РФ. О направлении заявления сообщила пользовательница социальных сетей, разместившая на своей странице скриншот регистрации обращения в ведомство.

Мероприятие прошло 22 ноября в Кремлевском дворце в Москве. В ходе одного из номеров исполнитель подошел к музыканту своего коллектива и попытался поцеловать струны его гитары — этот момент зрители сняли на видео, после чего ролик получил распространение в сети.

Комментарии заявительницы и ответ артиста

Автор жалобы сопроводила публикацию скриншота ироничным комментарием о направлении заявлений на певца в Следственный комитет.

Сам Ярослав Дронов объяснил эпизод на сцене тем, что в рамках конкретного концертного номера он перевоплощался в рок-музыканта. По словам артиста, критики вырвали отдельный фрагмент выступления из контекста и проигнорировали общую драматургию юбилейной программы.