Бомж надругался над маленькой девочкой на кладбище Кузбасса

В Кузбассе задержали мужчину без определенного места жительства, которого подозревают в изнасиловании маленькой девочки, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

52-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он подошел к компании детей и насильно взял на руки одну девочку, которую понес в сторону кладбища. Один из несовершеннолетних очевидцев позвонил маме ребенка и сообщил об инциденте.

Женщина выбежала на улицу. Она нашла дочь на кладбище. Девочка рассказала о совершенном против нее преступлении. Мама ребенка сразу обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность мужчины и задержали его.

«О том, что неизвестный унес девочку в сторону кладбища, семье потерпевшей тут же сообщил малолетний очевидец произошедшего», — сообщили правоохранители.

Инцидент произошел в понедельник, 4 ноября, в дневное время суток. Пресс-служба Мариинского городского суда сообщила, что суд заключил мужчину под стражу. Он не имеет определенного места жительства, семьи и родственников. В таких условиях увеличивается риск того, что мужчина мог бы сбежать от уголовного преследования или начать угрожать несовершеннолетней.

Ранее сообщалось, что житель Люберец изнасиловал девушку, которой сдал квартиру.