Житель Люберец изнасиловал девушку, которой сдал квартиру

Общество

Фото: [freepik.com]

Житель подмосковных Люберец изнасиловал девушку, которой он сдавал квартиру. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на собственный источник.

«Вскоре после этого (сдачи жилья в аренду — Прим. ред.) арендодатель зашел к квартирантке на чай. Девушка предложила выпить вина. Мужчина согласился и, выпив пару бокалов, изнасиловал квартирантку», — говорится в сообщении.

В издании уточнили, что по факту случившегося проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Тверской области побитого знакомым подростка задержали за изнасилование.

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