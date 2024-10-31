Житель Люберец изнасиловал девушку, которой сдал квартиру
Фото: [freepik.com]
Житель подмосковных Люберец изнасиловал девушку, которой он сдавал квартиру. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на собственный источник.
«Вскоре после этого (сдачи жилья в аренду — Прим. ред.) арендодатель зашел к квартирантке на чай. Девушка предложила выпить вина. Мужчина согласился и, выпив пару бокалов, изнасиловал квартирантку», — говорится в сообщении.
В издании уточнили, что по факту случившегося проводят проверку.
Ранее сообщалось, что в Тверской области побитого знакомым подростка задержали за изнасилование.