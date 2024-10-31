Житель Люберец изнасиловал девушку, которой сдал квартиру

«Вскоре после этого (сдачи жилья в аренду — Прим. ред.) арендодатель зашел к квартирантке на чай. Девушка предложила выпить вина. Мужчина согласился и, выпив пару бокалов, изнасиловал квартирантку», — говорится в сообщении.