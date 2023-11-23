Бонусы от Сбербанка «Спасибо»: Супруги из Абакана подарили мошенникам 300 тысяч рублей

Мошенники обманули супружескую пару из Абакана, предложив получить дополнительные бонусы в рамках акции от Сбербанка, сообщает newkhakasiya.online .

Жителю Абакана позвонил мошенник, который представился сотрудником Сбербанка. Неизвестный рассказал о возможности получения дополнительных бонусов в рамках акции «Спасибо». Мужчину попросили сообщить банковские реквизиты, но его карта оказалась заблокирована.

Тогда мужчина предложил перевести бонусы на карту супруги и указал ее номер телефона. Мошенники связались с женщиной. Она передала номер карты, а потом назвала коды из смс-сообщений.

В МВД Хакасии объяснили, что мошенники воспользовались конфиденциальными данными в корыстных целях. На имя жительницы Абакана было оформлено два кредита на общую сумму в размере более 300 тысяч рублей. Потерпевшая написала заявление в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В региональном МВД напомнили о важности быть бдительным: не стоит общаться с неизвестными и передавать им данные персональных банковских карт. Любую информацию важно проверять на официальных сайтах финансовых учреждений или же обращаться к менеджерам банков.

Ранее сообщали о задержании в Подмосковье двух мужчин, которых подозревают в мошенничестве с долгосрочной арендой имущества.