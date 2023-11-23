Двоих мужчин подозреваемых в мошенничестве задержали в Подмосковье

Двоих граждан подозреваемых в мошенничестве, связанном с лизингом специализированной техники, задержали сотрудники полиции в Ленинском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В отделение полиции обратился представитель организации, занимающейся долгосрочной арендой имущества, который заявил, что генеральный директор фирмы заключил с их компанией договоры лизинга на технику. Однако после получения трех автомобилей-самосвалов и одного автобетоносмесителя клиент перестал выполнять условия договора, не вернул технику и отключил установленные на ней GPS-маяки. Примечательно, что стоимость похищенного автотранспорта составила почти тридцать миллионов рублей.

Тогда следователем было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции смогли установить местонахождение, после чего при участии Росгвардии задержали злоумышленников в арендованной ими квартире.

Удалось установить, что после заключения сделок и дистанционного подписания договоров один из мошенников по доверенности забрал автотранспорт. А впоследствии заявленные ежемесячные платежи не производились, а спецтехника продана третьим лицам.

Сотрудники полиции полагают, что задержанные могут быть причастны к совершению ряда аналогичных преступлений. В настоящее время им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.