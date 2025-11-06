Борьба с огнем продолжалась около полугода: в кузбасских лесах завершился период лесных возгораний

В кузбасских лесах официально завершился сложный период лесных возгораний, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу министерства ЛК и ОХ Кузбасса.

По информации ведомства, первый пожар зафиксировали 10 апреля. Сезон лесных пожаров закрыли 30 октября. Практически за полгода общая площадь возгорания достигла 149,5614 га. Всего было зарегистрировано 19 лесных пожаров. О пожарной ситуации информировали губернатора региона. Специалисты подведут итоги сезона: причины возгораний, оперативность устранения проблемы, задействованные средства тушения. Данные озвучат на совещании.

По данным ведомства, на протяжении зимнего периода лесхозы проверят и отремонтируют лесопожарную технику. Специалисты проведут инвентаризацию оборудования на всех станциях, выполнят необходимый ремонт и обеспечат правильные условия хранения до следующего пожарного сезона. На итоговом совещании также определят план работы на 2026 год.

«В борьбе с лесными пожарами нам помогает техника, поступившая в регион в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие", реализуемого по указу президента», — отмечено в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что до семи возросло количество погибших во время пожара в Сургуте, четверо из них дети.