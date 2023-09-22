Боррель назвал мировые проблемы: СВО, конкуренция КНР и США, сплоченность глобального юга

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью изданию « The Guardian » олицетворил Евросоюз как травоядное животное, отметив, что некоторые страны, расположенные рядом – хищники. После начала СВО ЕС пришлось искать способы, как противостоять другим странам.

«Мы — травоядные в мире хищников. Это мир силовой политики, но мы все еще помним, что посредством торговли и продвижения верховенства закона мы можем влиять на мир. Мы по-прежнему должны проповедовать верховенство закона», - отметил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

Спикер отметил, что Евросоюз всегда стремится к тому, чтобы закон стоял в приоритете, но есть такие лидеры стран, с которыми необходимо вести совершенно другие методы борьбы.

«Проснуться после сиесты, в которой они жили под американским ядерным зонтиком», - Жозеп Боррель рассказал, что произошло с ЕС после того, как РФ объявило о начале СВО

Дипломат назвал три главные проблемы, которые касаются всех стран: вооруженный конфликт на территории Украины, усиление позиций глобального юга и конкуренция между США и Китаем. Жозеп Боррель считает, что все страны мира должны быть едиными, чтобы был шанс справиться с существующими проблемами. Спикер отметил, события на Украине также способствовали кризису во всех странах ЕС.

Глава дипломатии ЕС также высказал мнение, что может стать большой проблемой непосредственно для стран альянса. Спикер назвал миграцию разрушающей силой. Общую политику между рядом стран достаточно сложно выстроить из-за культурных различий жизни людей, поэтому миграция может серьезно навредить правительству ЕС.