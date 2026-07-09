В парке «Патриот» состоится Кубок Подмосковья по стрельбе на дальние дистанции

В субботу, 11 июля, на территории многофункционального огневого центра (МФОЦ) парка «Патриот» в Одинцовском округе состоится третий этап Кубка Подмосковья по стрельбе на дальние дистанции. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Участникам нужно будет выполнить 10 упражнений по стрельбе на дистанциях от 1 тыс. до 1,6 тыс. м, ими станут 48 спортсменов. Подмосковье представит 21 стрелок. Узнать подробнее об участии в состязаниях можно по ссылке.

Соревнования проводят для членов Федерации стрельбы на дальние дистанции региона и для всех желающих, в них будут выступать спортсмены из Москвы, Московской, Владимирской и Ярославской областей. Турнир проведут в рамках государственной программы «Спорт России».

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