Подмосковные гонщики стали призерами на третьем этапе RDRC в Быково

Подмосковные гонщики стали призерами в рамках третьего этапа чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу (RDRC), который прошел 4 и 5 июля на автодроме RDRC Racepark в Быково. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Игорь Гейнрихс из Красногорска занял третье место в классе «3,99» (чемпионат России) и смог сохранить лидерство в турнирной таблице самого высокоскоростного зачета RDRC. Бронзовым призером в классе «Супер Про ET» (Кубок России) стал Павел Геркин из Мытищ, серебряным в классе «Про 8,5–9,5» (Кубок РАФ) - Вячеслав Корнейцев из Клина.

В мото-зачетах Михаил Пахомов из поселка Селятино стал вторым в классе «Мото Про 8,0», Арнольд Чебан из Звенигорода - в классе «Мото Про ET». После трех этапов Михаил Пахомов занимает второе место в своем классе, Арнольд Чебан – пятое.

Следующий этап соревнований пройдет 8 и 9 августа на автодроме RDRC Racepark, их проводят в рамках федеральной программы «Спорт России».

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