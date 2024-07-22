Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X предположил, что команда кандидата в президенты США Дональда Трампа уже сообщила президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости соглашаться на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Журналист Боуз считает, что Владимир Зеленский изначально осознавал, что победить Россию невозможно. Однако публично заявлял об обратном. На протяжении всего проведения СВО он рассказывал своему народу, что победа непременно произойдет. Автор поста уверен, что Украина уже проиграла.

«Кроме того, люди Трампа уже сообщили ему, что ему прикажут вести переговоры с Путиным и прекратить войну», — указал Боуз.

Президент России Владимир Путин в середине июня заявил, что Россия заинтересована в начале переговоров. Однако для старта процесса есть определенные условия. Самое главное — Украина выводит войска с новых регионов России и прекращает обстрелы. Сначала правительство Украины отказалось от идеи переговоров. Однако недавно в интервью британскому телевидению Зеленский допустил их возможность.

Ранее мы сообщали, что президент Сербии Александр Вучич назвал причину, почему Путин не разговаривал с ним в последние несколько лет.