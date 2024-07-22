Президент Сербии Вучич: Путин не говорил с ним больше двух лет, чтобы не давить на него

Президент Путин больше двух лет не звонил своему сербскому коллеге, чтобы не оказывать давления на него и его страну. Такое мнение высказал Александр Вучич, лидер Сербии. Он заявил об этом во время выступления в эфире TV Pink.

Вучич объяснил, почему он уже на протяжении двух с половиной лет не общался с Владимиром Путиным. Это вовсе не потому, что правительство РФ не хочет общения с сербским руководством.

«Президент Путин не хочет запрашивать такой разговор. Он запросил бы, если бы не думал, что так поставит меня под угрозу, и если бы не понимал, под каким мы давлением находимся», - указал лидер Сербии.

Он добавил, что вынужден заботиться о стране в то время, как весь мир «соскальзывает к катастрофе». Вучич обязан попытаться сохранить свое государство.

Ранее Вучич высказался о подготовке Запада к войне с Россией. По его мнению, это происходит гораздо быстрее, чем думают многие. Он также выразил уверенность в том, что конфликта между НАТО и РФ не произойдет, пока у власти находится Путин.