«Боже, упаси от таких поездок»: стоимость нового автобуса до Москвы вызвала критику жителей Карелии

По информации издания, рейс начнет курсировать с 29 ноября. Местные жители предполагают, что билеты на автобус никто не купит. Стоимость билета составляет 6860 руб. Отдельно пассажирам предложено оплатить багаж. Услуга оценена в 600 руб. Для детей предусмотрены скидки. Жители республики уверены, что стоимость завышена.

«Даже первого рейса не будет, за 7 тыс. руб. на автобусе, да лучше в поезде поспать и в туалет сходить, когда захочешь», — написал один из пользователей соцсети.

По данным издания, поводом для критики также стали условия поездки: автобусный рейс Петрозаводск — Москва предполагает путь длиною в 14 часов. Отправка осуществляется ночью. Пользователи соцсетей считают, что до Москвы можно добраться быстрее. Некоторые отметили отсутствие биотуалета в автобусе. Люди пишут, что просидеть 14 часов не просто сложно, но и вредно для организма.

«Боже, упаси от таких поездок в автобусе! Тут 3 часа проедешь — и уже ноги ватные, тело знобит, тошнит, а как люди по 10 часов ездят, я не могу взять в толк»; «И сидеть скрюченным, во придумали, в микроавтобусе такое расстояние», — комментируют местные жители республики.

По информации издания, жители Карелии могут воспользоваться поездом. Время в пути достигает около 19 часов, но пассажирам предложены разные услуги. Корреспондент предположил, что такая поездка будет более комфортабельная. Стоимость билетов начинается ориентировочно от 2,5 тыс. руб.

«На поезд билеты от 2500 руб., полежать можно», — отметил один из комментаторов.

