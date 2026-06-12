БПЛА атаковали Татарстан: один дрон попал в жилой дом, трое пострадавших, жителей эвакуируют в лагерь

В Закамском регионе Татарстана в пятницу, 12 июня, произошло чрезвычайное происшествие. Область атаковали вражеские беспилотники. Под удар попали и промышленные объекты, и жилой сектор.О происшествии в канале на платформе «Макс» проинформировал глава республики Рустам Минниханов.

По информации главы, один из дронов врезался в многоквартирный дом. Людей пришлось срочно выводить из здания. Трое жителей пострадали — их сейчас осматривают врачи. Для остальных готовят временное жилье в соседнем лагере.

По данным главы, предприятия, которые подверглись обстрелу, не останавливали работу. Все необходимое для ликвидации последствий уже делается. На месте находятся все экстренные службы.

Глава республики распорядился отправить в зону бедствия премьер-министра. Местным властям поручено обеспечить эвакуированных горячей едой, водой и медпомощью.

Ранее сообщалось об атаке БПЛА и обстрелах регионов России 12 июня 2026: погибшие в Брянской области, раненые дети в Белгороде.