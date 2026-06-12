С орбиты — с любовью: космонавты МКС поздравили Россию с праздником

В День России, 12 июня, космонавты Роскосмоса, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции, записали поздравительное обращение. В видео приняли участие Сергей Микаев, Сергей Кудь-Сверчков и Андрей Федяев, сообщили Известия.

«Этот праздник объединяет весь многонациональный народ нашей страны. Наполняет сердца гордостью за ее великую историю, богатую культуру и выдающиеся достижения», — начал Кудь-Сверчков.

Сергей Микаев, в частности, подчеркнул, что с высоты орбиты величие и бескрайние просторы России видны особенно отчетливо. По его словам, главная сила страны заключается в единстве и в людях — тех, кто растит детей, трудится и строит свое будущее на российской земле.

«Вместе мы делаем нашу страну лучше, сохраняя ее великое историческое прошлое и приумножая ее богатство», — добавил ученый.

Андрей Федяев, в свою очередь, отметил: уникальность России кроется в ее многоликости. По его словам, люди разных вероисповеданий и культурных традиций сообща созидают новое и сообща защищают единую Отчизну.

«Мы желаем вам мира, добра и благополучия. Пусть в жизни всегда будет место для новых свершений, а единство и взаимопонимание делают нас только сильнее. Счастья, здоровья и успехов во всех начинаниях. С праздником!» — завершили обращение космонавты.

По информации издания, космонавты в дни важных для России событий выходят на связь, чтобы обратиться к соотечественникам. Ранее они поздравляли россиян с началом первой российской Недели космоса. Видео появилось в Сети 6 апреля.

Ранее доцент Кутарова рассказал, что россияне отдыхают с 12 по 14 июня — последние длинные выходные.