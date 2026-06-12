Италия — фисташка, Россия — мёд с ягодами: эксперты придумали «национальные» вкусы мороженого

Представители итальянской школы Carpigiani Gelato University, которая учит желающих со всего мира готовить традиционный десерт джелато, в беседе с РИА Новости поделились своим видением вкусов, символизирующих Италию и Россию.

По мнению экспертов, нашу страну лучше всего олицетворяло бы мороженое с лесными ягодами и медом. Для России, пояснили эксперты, следует выбирать более северные и насыщенные ноты.

«Для России я бы представил вкус с медом, сладкой сметаной, лесными ягодами, черной смородиной, черникой или гречкой. Мед и лесные ягоды могли бы стать очень узнаваемым и символичным сочетанием», — отметили в Carpigiani Gelato University по случаю Всемирного дня мороженого, который отмечается 10 июня.

Что касается Италии, то здесь, как отметили собеседники, уместны будут классические сочетания, неразрывно связанные с местными традициями и качественными продуктами.

«Для Италии я бы выбрал вкус, который объединяет территорию, память и качество сырья: фисташка, фундук, крем или страчателла хорошо отражают нашу культуру джелато», — рассказали представители школы.

По словам специалистов, сегодняшнее ремесленное мороженое все чаще ставит перед собой иную задачу: не столько поражать воображение гостей экзотическими миксами, сколько через вкус доносить дух, обычаи и гастрономические особенности разных уголков планеты. Основной же залог превосходного лакомства, подчеркнули они, кроется в доскональном знании рецептуры и особенностей используемых продуктов.

«Великое мороженое рождается из техники, качественного сырья и эмоций», — добавили представители итальянской школы джелато.

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