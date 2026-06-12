Собянин сообщил об уничтожении семи дронов на подлете к столице
Мэр Собянин: силы ПВО отразили атаку семи беспилотников на Москву утром 12 июня
Утром 12 июня российские силы противовоздушной обороны предотвратили очередную попытку атаки на Москву. По данным столичных властей, все беспилотники были уничтожены еще на подлете к городу.
Системы противовоздушной обороны Минобороны России утром 12 июня сбили семь беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в 06:34 сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены средствами ПВО.
После ликвидации беспилотников на места падения обломков направили специалистов экстренных служб.
Информация о возможных пострадавших или разрушениях на данный момент не приводится. Обстоятельства произошедшего уточняются.
До этого сообщалось, что во время налета дронов на Москву радиостанция «Судного дня» передала новый загадочный шифр.