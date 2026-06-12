Собянин сообщил об уничтожении семи дронов на подлете к столице

Утром 12 июня российские силы противовоздушной обороны предотвратили очередную попытку атаки на Москву. По данным столичных властей, все беспилотники были уничтожены еще на подлете к городу.

Системы противовоздушной обороны Минобороны России утром 12 июня сбили семь беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в 06:34 сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены средствами ПВО.

После ликвидации беспилотников на места падения обломков направили специалистов экстренных служб.

Информация о возможных пострадавших или разрушениях на данный момент не приводится. Обстоятельства произошедшего уточняются.

До этого сообщалось, что во время налета дронов на Москву радиостанция «Судного дня» передала новый загадочный шифр.