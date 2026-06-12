Война счетов: экс‑директор певца Олега Газманова требует от певца 44 млн руб.

В производство Московского суда поступило исковое заявление. Истец — Дмитрий Царенко, бывший директор народного артиста РФ Олега Газманова, который сейчас содержится в СИЗО. Ответчик — сам исполнитель. Сумма требований — 44 млн руб., сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

По информации издания, первоначально иск оставался без движения, однако теперь его зарегистрировали. Предварительное слушание суд назначил на четверг, 18 июня.

По данным издания, Олег Газманов обратился в полицию в 2024 году. Исполнитель заподозрил, что его директор присваивает деньги, вырученные с концертов. Вскоре Царенко осудили — четыре года колонии. Его признали виновным в 13 эпизодах мошенничества на общую сумму 10,4 млн руб.

Позже появилось новое дело — по схожим основаниям. На этот раз речь шла о 17 эпизодах. Ущерб оценили в 15,3 млн руб. По обоим делам певца допросили в качестве потерпевшего.

«Царенко вину не признает, заявляет, что передавал деньги артисту в полном объеме и в соответствии с договоренностями. По словам обвиняемого, он по указанию Газманова и для его удобства проводил средства через свой ИП, выдавал их наличными или переводил на личный счет артиста», — сообщило РИА Новости.

Заявленные в иске 44 млн руб., как пояснил защитник Царенко Алексей Новожилов, бывший директор в течение пяти лет переводил на счета самого артиста. По версии истца, Газманов обязан вернуть эти средства, раз отказывается признавать их оплатой за концертные выступления.

Ранее Долина заявила, что не верит в возврат похищенных мошенниками средств.