ФМБА анонсировало регистрацию первой отечественной вакцины от пневмококковой инфекции в 2026 году

В 2026 году в России планируют зарегистрировать первую отечественную вакцину от пневмококковой инфекции. Препарат содержит 16 валентных компонентов. Ожидается, что он получит регистрационное удостоверение уже в текущем году. Такой информацией в интервью с РИА Новости поделилась Вероника Скворцова — руководитель Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА). По ее словам, разработка является полностью российской.

Как пояснила руководитель ФМБА, при создании вакцины использовались именно те разновидности пневмококка, которые чаще всего встречаются на территории нашей страны. От этих штаммов напрямую зависит, как тяжело будет протекать болезнь, а также насколько устойчивыми окажутся бактерии к антибиотикам. Производство нового препарата полностью замкнуто: от этапа отбора нужных штаммов до выпуска конечной лекарственной формы. Весь цикл, подчеркнула Скворцова, организован в России.

«В 2026 году мы зарегистрируем две полисахаридные конъюгированные вакцины. Одна из них - это 16-валентная вакцина против пневмококковой инфекции "Пневмикс"», — сказала Скворцова.

По данным издания, опасность пневмококка в том, что он провоцирует тяжелые гнойно-воспалительные недуги: бактериальную пневмонию (воспаление легких), менингит, заражение крови (сепсис), а также отиты и синуситы. Микроорганизм быстро поражает жизненно важные органы, демонстрирует резистентность к ряду антибиотиков и способен привести к летальному исходу, особенно это касается детей и пожилых людей.

Ранее сообщалось, что ФМБА выпустит в 2026 году вакцины «Глиопепт» и «Глиорна» для лечения рака мозга.