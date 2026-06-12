«Здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне»: губернатор Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем России

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем праздничном обращении в честь Дня России, опубликованном в канале на платформе «Макс», высказал мнение, что 12 июня — день, которых объединяет граждан.

«Дорогие жители, поздравляю вас с Днем России!» — обратился губернатор Московской области.

Губернатор подчеркнул: этот день объединяет всех, кто искренне привязан к своей Родине, кто гордится ее богатым прошлым и кто каждодневным трудом укрепляет ее могущество. Глава региона отметил, что Россия — это многомиллионная семья людей самого разного возраста и занятий. Их сплачивают общие ориентиры: уважение к собственной истории, осознание личной ответственности за то, каким будет завтра, и умение протянуть руку помощи ближнему.

Отдельно губернатор обратился со словами признательности к тем, кто сегодня находится в зоне специальной военной операции и защищает Отечество, кто ежедневно трудится на благо страны, кто растит детей, кто созидает, строит и заботится о других.

«Желаю каждому здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне», — отметил губернатор Воробьев.

Ранее сообщалось, что свыше 100 спортивно-массовых мероприятий пройдет в День России в Подмосковье.