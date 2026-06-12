Праздничная программа «С Россией в сердце» в 90 парках Подмосковья: губернатор Воробьев пригласил жителей

12 июня, в официальный государственный праздник, свои двери для жителей и гостей региона распахнули более 90 парков Московской области. Как сообщил в канале на платформе «Макс» губернатор Андрей Воробьев, повсеместно стартовала тематическая программа под названием «С Россией в сердце». Организаторы постарались учесть интересы самой разной аудитории: от поклонников живой музыки до любителей истории и семей с детьми.

Согласно информации от областных властей, на площадках одновременно проходят концерты, обучение народным ремеслам на мастер-классах, тематические экспозиции и лекции, знакомящие с культурным многообразием национальностей нашей страны. Губернатор уточнил, что программа составлена таким образом, чтобы интересное занятие гарантированно нашлось для каждого гостя, вне зависимости от возраста.

«Приходите всей семьей, будет интересно и взрослым, и детям», — отметил губернатор Воробьев.

Одним из самых зрелищных пунктов программы, согласно плану организаторов, станет торжественное шествие с флагом Российской Федерации в Зарайском центральном парке. Как уточняется в сообщении губернатора, колонну возглавят творческие коллективы в ярких национальных костюмах, после чего начнется большой праздничный концерт.

Жителям и гостям Балашихи в парке «Пехорка» обещают уникальную выставку раритетной техники. Там же, сообщается в анонсе, запланированы спортивные соревнования и концертная программа с патриотическим названием «Пою тебе, моя Россия». Для желающих мастерить откроют творческие мастерские.

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске организаторы сделали ставку на театрализацию и исторический антураж. Гостей встретит Театр ростовых кукол «Софит» с полноценной постановкой, а также ярмарка ремесел и необычная для парковой культуры локация — катание на ладье. Для создания праздничного настроения будут оборудованы исторические фотозоны. Еще одной деталью, знакомой каждому, станет огромный самовар — символ русского гостеприимства и чаепития. Примечательно, что вход на большинство активностей, по заявлению организаторов, сделают свободным.

В городском парке Шаховской акцент решили сделать на интерактиве. Там проведут акцию «Триколор», шествие с флагом и интерактивную программу «Матушка земля», которая призвана напомнить о связи человека с родной природой и историей.

Свердловский парк в Лосино-Петровском выбрал в качестве главного символа географию. Посетителям предложат совместно создать масштабную композицию «Карта России» буквально из подручных материалов и собственных рук. Это действо также будет сопровождаться шествием и концертом.

Одной из самых интеллектуальных площадок станет парк «Сестрорецкий» в Клину. Там организаторы включили в программу показ документальных фильмов о стране и патриотические флешмобы. Главной музыкальной удачей вечера, по заявлению администрации парка, станет выступление Национального академического оркестра народных инструментов имени Осипова — коллектива с мировым именем, исполняющего классику в современной обработке.

«Концерты, мастер-классы по народным ремеслам, выставки, знакомство с традициями народов нашей страны — интересное занятие найдется для каждого», — рассказал губернатор Московской области.

Ранее сообщалось, что в День России губернатор Воробьев пожелал жителям Подмосковья здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.