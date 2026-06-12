15 июня — рабочий день, никаких переносов: в Госдуме объяснили, почему День России не изменит график платежей

Россияне должны успеть оплатить жилищно-коммунальные услуги за май до 15 июня. Об этом РИА Новости сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, наступивший День России никак не повлияет на этот срок — праздник не вносит никаких изменений в график платежей.

«С 1 марта текущего года перенесен крайний срок оплаты услуг ЖКК на пять дней вперед. Теперь оплачивать коммунальные услуги можно до 15 числа каждого месяца. Соответственно, платежки за май можно оплатить в срок до 15 июня. И государственный праздник — День России — никакие коррективы в срок оплаты не вносит», — сказал Колунов.

Парламентарий также обратил внимание, что в июне крайний срок оплаты коммунальных услуг выпадает на полноценный рабочий день, а не на праздничную дату. Это значит, что никаких переносов или сдвигов графика не предвидится.

По словам депутата, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании будут работать в обычном режиме, поэтому ни сбоев в их работе, ни проблем с проведением платежей у граждан возникнуть не должно.

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