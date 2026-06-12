Асфальт на проспекте Мира, ремонт моста Победы и 21 дорога в плане — какие участки обновят в Химках

В четверг, 11 июня, в Старых Химках на проспекте Мира дорожники приступили к укладке свежего асфальта. Общая площадь покрытия составит более 22 тыс. кв. м. Работы ведутся в рамках муниципальной программы по обновлению дорожной сети, сообщила администрация городского округа.

В администрации проинформировали, что специалисты уже провели фрезерование и начали укладывать новый асфальт. Когда на этом участке все завершат, подрядчик перейдет к ремонту моста Победы — одной из главных транспортных артерий микрорайона.

Параллельно дорожные работы идут и в Новых Химках — там обновляют покрытие на Заречной улице. В данный момент проводится фрезерование старого асфальта, следом начнется укладка нового полотна.

Кроме того, фрезерование дорожного покрытия выполняется в микрорайоне Новогорск (на Усадебной улице), в Старых Химках (на Ленинградской-1), а также в Кутузовском, в СНТ «Ладушкино». До этого специалисты завершили ремонт дорожного покрытия на улице Академика Грушина — там обновили почти 11 тыс. кв. м.

Всего в текущем году полный цикл ремонта пройдет на 21 дороге округа. Также в Химках продолжается ямочный ремонт: с начала года дорожники ликвидировали уже более 7 тыс. дефектов покрытия.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт Луневской школы в Химках завершится к 1 сентября.