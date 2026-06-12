Совпадение дат — знак: в День России верующие молятся перед Курской-Коренной иконой

Священник Владислав Береговой, возглавляющий миссионерский отдел Песоченской епархии, в беседе с РИА Новости призвал верующих в День России вознести молитвы о Родине и о скорейшем наступлении победного мира.

Как уточняется в публикации, в нынешнем 2026 году День России пришелся на дату почитания чудотворного образа Богородицы «Знамение», который также называют Курская-Коренная икона. С этим образом издавна связаны ратные подвиги русских воинов. В 1612 году, когда поляки осадили Курск, горожане возносили молитвы именно перед этой иконой.

История гласит, что в 1812 году один из списков Курской иконы направили в действующую армию Михаилу Кутузову — полководец получил ее в день сражения под Малоярославцем. В 1920 году отступавшие части Белой армии вывезли икону за пределы России. С 1957 года она находится в Знаменском синодальном соборе в Нью-Йорке, который и был посвящён этому образу.

«Молиться о Родине — это естественный духовный долг каждого христианина, особенно в день того праздника, когда мы размышляем о судьбах своего Отечества. Совпадение Дня России с чествованием Курской-Коренной иконы "Знамение" глубоко символично, ведь именно перед этим чудотворным образом наши предки испокон веков молились в периоды самых суровых исторических испытаний, междоусобиц и вражеских нашествий, обретая в нем покров Богородицы над русским воинством», — сказал Береговой.

По словам священника, такое совпадение дат служит напоминанием: подлинная победа достигается не только за счет военного превосходства, но и через соблюдение евангельских заповедей. Именно это, подчеркнул он, и есть залог успеха.

«Поэтому наша общая сердечная молитва в этот день должна быть горячим прошением о даровании духовной крепости защитникам Отечества и скорейшем наступлении победного и благословенного мира на нашей земле!"» — заключил он.

Ранее сообщалось, что космонавты с МКС записали обращение по случаю Дня России 12 июня.