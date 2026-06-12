Медведев пропустил через шредер фото иностранных лидеров и поздравил граждан с Днем России

В видео, опубликованном в телеграм-канале, Дмитрий Медведев поочередно опускает в шредер (устройство для измельчения бумаги в очень мелкие полоски) фотографии иностранных лидеров: федерального канцлера Германии Фридриха Мерца, председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

В конце видео акцент переходит на государственный флаг Российской Федерации. Пост сопровождается текстом. Дмитрий Медведев отметил, что ни один враг не сможет препятствовать развитию и процветанию России.

«Ни один враг не помешает развитию и процветанию нашей Родины. С Днёем России!» — написал Дмитрий Медведев.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Воробьев поздравил россиян с Днем России 12 июня и пригласил жителей региона на праздничные мероприятия в парки.