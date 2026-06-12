Праздник, который объединяет всех: депутат Химок Смирнова посетила творческую мастерскую ко Дню России

В преддверии государственного праздника, в среду, 10 июня, в отделении молодежного центра «Каскад», расположенного в городском округе Химки, открылась экспозиция, подготовленная воспитанниками местной творческой мастерской под названием «Мишкины лапки». Мероприятие приурочили ко Дню России. Выставку посетила депутат городского округа Надежда Смирнова, сообщила администрация.

Посетителям и гостям центра представили работы, выполненные юными авторами в самых разных техниках. Среди использованных материалов и средств выразительности — акварель, гуашь, аппликация из цветной бумаги, а также природные компоненты, собранные, вероятно, в окрестностях Химок.

Центральное место в экспозиции заняли символы Российской Федерации. По словам организаторов, дети изобразили березы как неофициальное древесное воплощение страны, матрешек, традиционные русские узоры, архитектуру храмов и, разумеется, государственный флаг. Немало работ было посвящено родным пейзажам и любимым уголкам самого городского округа Химки.

Надежда Смирнова не ограничилась осмотром экспонатов. Депутат также пообщалась с воспитанниками мастерской «Мишкины лапки» и их наставниками-педагогами. Юные художники рассказали представительнице городской власти о своих замыслах, техниках исполнения и поделились дальнейшими творческими планами. Она внимательно выслушала каждого, кто захотел представить свою работу лично.

«День России — праздник, который объединяет всех, кто живет в нашей стране. И особенно приятно видеть, как дети через творчество выражают свою любовь к Родине. Рисунки, поделки, аппликации — каждая работа пронизана теплом и искренностью. Такие выставки помогают ребятам лучше понимать историю и культуру своей страны, чувствовать себя частью большой семьи», — отметила Надежда Смирнова.

Отдельный комментарий по итогам события предоставила еще один депутат Химок — Юлия Мамай. Она отметила, что подобные творческие мастерские выполняют важнейшую роль в воспитании подрастающего поколения.

По ее утверждению, такие проекты не только развивают художественные способности и мелкую моторику, но и формируют у детей уважительное отношение к собственной Родине, ее многовековым традициям и богатой культуре. Депутат добавила, что инициативы вроде «Мишкиных лапок» заслуживают всесторонней поддержки и пристального внимания со стороны муниципальных властей.

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