БПЛА ни при чем: самолет «Уральских авиалиний» экстренно вернулся в Екатеринбург

Как проинформировали в пресс-службе перевозчика, во время полета на воздушном судне сработала индикация о возможной неисправности, которая не позволяла безопасно продолжить рейс. Командир экипажа принял решение вернуться в Кольцово для устранения проблемы.

«Пассажиры обслуживались согласно Федеральным авиационным правилам РФ (ФАП-82), включая обеспечение напитками и горячим питанием. Авиакомпания подготовила резервный борт для отправки пассажиров в пункт назначения. Он уже вылетел», — сообщили в пресс-службе.

В авиакомпании принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства и попросили понимания — все меры были предприняты исключительно в целях обеспечения безопасности полета.

По данным онлайн-табло аэропорта, задержка вылета составила девять часов. Пассажирам были предоставлены необходимые услуги на время ожидания. Технические специалисты уже приступили к проверке судна. О новых сроках отправления будет сообщено дополнительно.

Ранее в Минздраве Татарстана сообщили, что после ДТП с автобусом госпитализированы 10 человек.