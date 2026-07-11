БПЛА ни при чем: самолет «Уральских авиалиний» экстренно вернулся в Екатеринбург
«Уральские авиалинии» экстренно вернули борт в Кольцово из-за неисправности
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Ранним утром 11 июля борт авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший по маршруту Екатеринбург — Благовещенск, совершил экстренное возвращение в аэропорт вылета, сообщил KP.RU.
Как проинформировали в пресс-службе перевозчика, во время полета на воздушном судне сработала индикация о возможной неисправности, которая не позволяла безопасно продолжить рейс. Командир экипажа принял решение вернуться в Кольцово для устранения проблемы.
«Пассажиры обслуживались согласно Федеральным авиационным правилам РФ (ФАП-82), включая обеспечение напитками и горячим питанием. Авиакомпания подготовила резервный борт для отправки пассажиров в пункт назначения. Он уже вылетел», — сообщили в пресс-службе.
В авиакомпании принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства и попросили понимания — все меры были предприняты исключительно в целях обеспечения безопасности полета.
По данным онлайн-табло аэропорта, задержка вылета составила девять часов. Пассажирам были предоставлены необходимые услуги на время ожидания. Технические специалисты уже приступили к проверке судна. О новых сроках отправления будет сообщено дополнительно.
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