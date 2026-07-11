70 метров над землей и молнии рядом: как машинистка крана пережила кошмарную бурю в Екатеринбурге

В пятницу, 10 июля, в Екатеринбурге разыгралась мощная стихия. Внезапно начавшаяся гроза с ливнем и шквалистым ветром застала врасплох машинистку башенного крана, которая находилась на рабочем месте. Женщина оказалась запертой в кабине на 70-метровой высоте, сообщает MK.RU со ссылкой на телеграм-канал Baza.

По информации издания, молнии били рядом, гром оглушал, а шквалистый ветер раскачивал металлическую конструкцию с такой силой, что слышался пугающий скрежет. Спускаться вниз было нельзя — стихия бушевала, и любой шаг мог привести к трагедии.

Женщина призналась, что пыталась покинуть кабину, но каждый новый разряд молнии парализовал ее страхом. В итоге она осталась в железной кабине и провела там несколько часов. Она дожидалась, пока буря стихнет и на помощь придут спасатели.

Как рассказала сама пострадавшая, на высоте многоэтажного дома она находилась с десяти часов вечера. Все это время ветер продолжал раскачивать кран, не давая ни минуты покоя. Когда стихия начала затихать, на место прибыли экстренные службы и помогли девушке спуститься на землю. Пережитое потрясение оказалось настолько сильным, что машинистка заявила — больше никогда в жизни она не поднимется на такую высоту.

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