Стойко боролись с огнем всю ночь: пожары в Таганроге и Азове после атаки БПЛА потушены

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в канале на платформе «Макс» проинформировал, что возгорания, возникшие накануне в Таганроге, Азове и Азовском районе из-за атак беспилотных летательных аппаратов, полностью ликвидированы.

По информации губернатора, тушение огня продолжалось всю ночь. Сотрудники МЧС самоотверженно боролись с пламенем, выполняя свой профессиональный долг. Огнеборцам помогали работники региональных и местных служб. На месте происшествия для обеспечения порядка дежурили полицейские.

«По данным областного оперативного штаба, работа велась всю ночь. Огромная благодарность сотрудникам МЧС — они стойко боролись с огнем, выполняя свой долг», — отметил губернатор.

Жители Таганрога и Азова, которые были эвакуированы, могут возвращаться в свои квартиры и дома, отметил губернатор области. Те, кто провел ночь в пунктах временного размещения, уже вернулись. Местные администрации продолжают оказывать адресную поддержку всем, кто в ней нуждается.

Губернатор проинформировал, что в настоящее время угроза новых атак беспилотников в Ростовской области снята. Ситуация находится под полным контролем. Причиненный ущерб и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее губернатор Слюсарь сообщил о гибели матроса при атаке БПЛА в Ростовской области.