Бывшая жена оскандалившегося Иракли призвала не осуждать его

Вокруг бывшего участника «Фабрики звезд» Ираклия Пирцхалавы разразился скандал. После того как певец воссоединился с бывшей супругой Еленой Гребенщиковой на шоу «Ставка на любовь», модель Екатерина Лукьянова заявила , что ждет от него ребенка.

22-летняя модель сообщила, что 48-летний Пирцхалавы, узнав о ее положении, сначала обрадовался, но потом начал игнорировать. Более того, по словам Екатерины, Иракли изменил ей прямо на своей концерте.

Сама Гребенщикова, которая была готова воссоединиться с артистом после развода, сначала была шокирована известием о беременности другой девушки, но вскоре записала видеообращение, передает The Voice.

В нем экс-супруга певца заявила, что они с Ираклием не расстались. Более того, она попросила общественность не осуждать певца и не делать поспешных выводов. Елена отметила, что для нее все, что происходит вокруг бывшего возлюбленного, «в новинку», и подчеркнула, что речь идет о ее личной жизни, в которой есть двое детей.

«Есть некоторая информация, которую я узнала, которую вы пока не знаете. Но скоро, наверное, узнаете. Я пока не могу афишировать. Я вас очень сильно прошу — не хейтить его и не делать поспешных выводов. Вы знаете, что я не медийный человек», — сказала она.

Лукьянова, в свою очередь, призналась, что разочаровалась в Пирцхалаве. Модель сообщила, что тяжело переживает вынашивание ребенка. Более того, певец не поддерживает ее и не интересуется ее здоровьем.

Ранее сообщалось, что Екатерина Лукьянова открыла платный канал, в котором делится подробностями романа с Ираклием Пирцхалавой.