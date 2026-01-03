БПЛА с зажигательной смесью: Сальдо рассказал, что усложняет опознание жертв в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 1» заявил , что не менее 19 тел погибших при атаке ВСУ в Хорлах полностью сгорели, что усложняет процесс их идентификации.

Глава региона предположил, что противник применил беспилотник, который был заряжен зажигательными смесями высокой температуры горения.

«Об этом говорит то, что более 19 тел было сожжено и около 80 процентов именно термального поражения, то есть от тел остались только фрагменты», — сказал он.

Губернатор уверен, что атака кафе на берегу Черного моря, где мирные жители праздновали Новый год, была целенаправленной. Сначала к зданию прилетел БПЛА, который оснащен возможностью разведывать и наносить удар. После к кафе подлетели еще два дрона. Удар совершили в первые минуты Нового года.

Глава отметил, что специалисты продолжают идентифицировать тела погибших. По данным СК, погибли 27 человек.

В своем телеграм-канале губернатор проинформировал, что медики борются за жизнь тяжело раненного 12-летнего мальчика. Специалисты ждут, чтобы состояние пострадавшего стабилизировалось. Тогда при помощи региональной власти будет осуществлена его транспортировка в Российскую детскую клиническую больницу.

«Никто не останется один на один с бедой», — написал Сальдо.

В регионе начал функционировать оперативный штаб «Единой России», в котором могут получить помощь все пострадавшие и их родные, а также близкие погибших.

Ранее Сальдо рассказал об отношении украинцев к удару ВСУ по кафе в новогоднюю ночь.