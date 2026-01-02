Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал , как, по его мнению, граждане Украины восприняли новость о трагической новогодней ночи в российском регионе.

Губернатор рассказал, что поисковые запросы о трагедии в Хорлах от граждан Украины перевалили за полмиллиона. Украинцы сопереживают горю семей, которые в новогоднюю ночь потеряли близких людей. Трагическое событие стало одним из наиболее обсуждаемых среди населения Украины. Люди скорбят и разделяют боль.

«Это значит, что украинский народ не является для нас врагом», — высказал мнение глава региона.

По мнению главы региона, важно не соотносить действия правительства Украины с обычными гражданами. Украинские власти Владимир Сальдо называет «киевской хунтой», которая совершает преступные действия.

В своем телеграм-канале Сальдо проинформировал, что по состоянию на 2 января удалось установить личности 13 погибших. Жертвами атаки ВСУ стали 27 человек. Губернатор отметил, что следственные органы проводят кропотливую работу. В числе погибших есть двое детей. Ранения получили 31 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних.

«Эксперты продолжают идентификацию тел жертв теракта», — написал губернатор Владимир Сальдо.

Ранее сообщалось, что погибший при атаке в Херсонской области пришел в кафе незапланированно по просьбе невестки.