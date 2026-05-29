Брачный договор: недоверие или разумная защита? Что можно и нельзя включать в соглашение — мнение юриста из Подмосковья
Брачный договор представляет собой официальное соглашение, которое заключают либо люди, планирующие вступить в брак, либо уже состоящие в законных супружеских отношениях. Основная цель этого документа — закрепить имущественные права и обязанности каждой из сторон. В обществе к такому соглашению относятся по-разному. Одни видят в нем проявление недоверия между будущими или нынешними супругами. Другие считают его разумным способом обезопасить себя в непредвиденных ситуациях. Кто же из них прав? Что по закону разрешается включать в брачный договор, а что категорически запрещено? Об этом в беседе с REGIONS рассказал подмосковный юрист Николай Метелица.
«Брачный договор — это не про недоверие, а про ответственность. Это возможность заранее договориться о том, что будет честно для обоих. Как страховка: вы оформляете ее не потому, что планируете аварию, а чтобы быть готовыми к разным жизненным сценариям», — поясняет Николай Метелица.
Что разрешено и что запрещено прописывать в брачном контракте
В документ допустимо включать следующие пункты:
- принцип распределения имущества, уже находящегося в собственности (квартиры, машины, дачи и земельные участки, деньги на банковских счетах);
- порядок владения объектами недвижимости и другими ценностями, которые планируется приобрести в будущем;
- механизм раздела существующих долгов, в том числе ипотечных кредитов;
- условия, на которых один из супругов обязуется материально поддерживать другого после официального расторжения брака;
- пункт о том, что жилье, подаренное родителями или близкими родственниками, остается исключительной личной собственностью того супруга, чья семья оплатила покупку.
В брачный договор запрещено вносить следующие положения:
- нормы, касающиеся личных неимущественных отношений (например, требования любить друг друга, соблюдать супружескую верность или распределять домашние обязанности);
- любые пункты, ограничивающие правоспособность или дееспособность супругов;
- условия, заведомо ставящие одну из сторон в крайне невыгодное положение (скажем, лишение права на единственное жилье или на все источники дохода).
«Иногда супруги хотят добавить пункт о верности: если изменил — выплачиваешь компенсацию. Но нотариус такой документ не заверит. Во-первых, факт измены крайне сложно доказать. Во-вторых, семейное право не разрешает регулировать личные отношения через брачный контракт. Только имущественные вопросы», — уточняет юрист.
