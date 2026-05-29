Брачный договор: недоверие или разумная защита? Что можно и нельзя включать в соглашение — мнение юриста из Подмосковья

Брачный договор представляет собой официальное соглашение, которое заключают либо люди, планирующие вступить в брак, либо уже состоящие в законных супружеских отношениях. Основная цель этого документа — закрепить имущественные права и обязанности каждой из сторон. В обществе к такому соглашению относятся по-разному. Одни видят в нем проявление недоверия между будущими или нынешними супругами. Другие считают его разумным способом обезопасить себя в непредвиденных ситуациях. Кто же из них прав? Что по закону разрешается включать в брачный договор, а что категорически запрещено? Об этом в беседе с REGIONS рассказал подмосковный юрист Николай Метелица.