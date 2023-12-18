Браконьеры и коррупция: Охотники обеспокоены распространением шакалов в Ростовской области

В Ростовской области все чаще люди замечают шакалов. Охотник Сергей уверен, что животные массово распространились по лесам региона из-за коррупционной составляющей и браконьерстве в регионе, сообщает rostovgazeta.ru .

«Любой сдвиг в экосистеме чреват необратимыми последствиями.», — отмечает Сергей.

Критичность ситуации доказывает убийство инспектора заказника «Цимлянский» Виталия Кондрашева, уверен Сергей. В сентябре 2023 года его тело было найдено в багажнике его же внедорожника, который пытались затопить. Охотник делится своей версией происходящего. Кондрашев препятствовал действиям браконьеров, за что и был убит.

Многие инспекторы из-за коррупции на замечают, что происходит в регионе. Так считает охотник Сергей. В итоге браконьеры убили волков в регионе. Животные, конечно, остались, но теперь их очень мало.

Каждый волк выбирает территорию, которую охраняет. Раньше шакалы не посмели бы подходить настолько близко к населенным пунктам, как это происходит теперь. Так, в конце ноября владелица туристической базы услышала крик животного и выскочила помочь. Оказалось, что шакал душил косулю.

Шакалы теперь убивают других жителей региона: фазанов, белок, зайцев, оленей, лис и косуль. Хищники перегрызли много домашних собак. Вывести животное очень сложно.

«Убрать шакала из региона будет очень сложно. У него бешеное воспроизводство», — делится мнением Сергей.

Шакалы уже почувствовали свою силу. Они никого не боятся. Главная проблема в том, что нарушается экосистема региона. В итоге под угрозой вымирания окажутся многие особи леса.

В Приморском крае местные жители страдали от другого хищника. Тигра выловили, усыпили и отправили в клинику для осмотра ветеринара, чтобы решить, что с ним делать дальше.