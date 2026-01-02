«Брат был домоседом»: как сложился роковой вечер для мужчины, погибшего при атаке ВСУ на кафе

Сестра погибшего в новогоднюю ночь в Херсонской области рассказала, как Михаил оказался в кафе, сообщил RT. Мария Волошко отметила, что изначально брат не планировал выходить из дома.

Женщина рассказала, что в новогоднюю ночь в кафе находилась невестка погибшего. Она проводила праздник в компании друзей. Невестка получила ранения левой стороны тела. В настоящее время девушка находится дома.

По словам Марии, ее брат не собирался идти в кафе. Он принял приглашение невестки и отправился в заведение. Женщина отметила, что Михаил предпочитал находиться дома.

«Брат был домоседом, и он бы не пошел в это кафе и жив остался бы. Его невестка позвала», — рассказала она.

По информации издания, у мужчины остались дети — 11-летняя дочь и 13-летний сын. Предположительно, дети в кафе не находились. Похороны мужчины запланированы на 2 января.

Жертвами атаки ВСУ стали 27 человек. По информации администрации Херсонской области, по состоянию на утро 2 января удалось установить личности девяти погибших.

По данным издания, ВСУ атаковали кафе, расположенное на берегу Черного моря. Противник применил БПЛА. В настоящее время в больницах находится 31 пострадавший. В их числе есть дети.

Ранее сообщалось, что в Подольске после конфликта с ножевыми ранениями взяли под стражу мужчину.