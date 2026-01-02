В Подольске после конфликта с ножевыми ранениями взяли под стражу мужчину

В Подольске заключили под стражу мужчину, обвиняемого в хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью потерпевших, инцидент произошел вечером 30 декабря 2025 года на улице Московская в микрорайоне Климовск. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в ходе конфликта между двумя группами граждан один из его участников нанес четверым оппонентам ножевые ранения. Потерпевших госпитализировали в медицинское учреждение, они получили тяжкий вред здоровью.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ и ч. 3 ст. 111 УК РФ. Суд избрал 27-летнему обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.