Брат душил сестру: В Карелии семейные разборки закончились судебным разбирательством

Брат и сестра находились в состоянии алкогольного опьянения, когда между ними начался конфликт. Сначала мужчина в порыве злости бросил в женщину кружку, что стало причиной рассечения брови. Когда казалось, что конфликт был разрешен, и женщина прилегла на диван, мужчина накинулся и начать душить ее.

Несмотря на сопротивления, сестра практически не могла дышать. В ситуацию вовремя вмешалась общая знакомая родственников, которая находилась в квартире. Ей не сразу, но удалось оттянуть агрессивно настроенного мужчину. Суд признал жителя Карелии виновным в покушении на жизнь женщины.

В августе стало известно об еще одном инциденте, который произошел в другой семье. Житель Петрозаводска во время ссоры с родным братом нанес ему несколько ударов по животу и голове. Мужчина скончался. Драка происходила под воздействием алкоголя.