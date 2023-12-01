Брат главы больницы «Аль-Шифа» обвинил Байдена в убийстве мирных жителей Палестины

Спикер отметил, что именно американский президент и его команда поддерживают действия правительства Израиля, передают им деньги и оружие, а также готовы всегда оказать политическую защиту.

Спикер также отметил, что его брат и весь персонал занимался лишь оказанием помощи больным людям. В итоге его принудили дать признания в сотрудничестве «Аль-Шифы» с ХАМАС. Эта информация не может быть правдой.

О задержании директора медкомплекса «Аль-Шифа» в секторе Газа стало известно 23 ноября. ЦАХАЛ заявлял, что в здании медицинского учреждения ХАМАС организовал командный центр.