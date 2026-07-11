Мошенники стали вовлекать граждан в преступные схемы прямо на улице

В российских городах участились случаи уличного мошенничества, когда прохожих втягивают в преступные схемы под видом безобидной помощи с обменом наличных. Об этом предупредил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с « Лентой.ру ».

Специалист пояснил, что мошенник подходит к прохожему, просит перевести безналичные средства на карту, а взамен отдает наличные. Предлоги могут быть разными — например, нужно оплатить такси, а принимают только карты. На деле человек становится дроппером, через чей счет прогоняют украденные деньги, чтобы запутать следы.

Кузьменко подчеркнул, что законный обмен валюты не происходит спонтанно на улице. Согласившись на такую сделку, человек рискует не просто деньгами, а своей свободой. Даже если жертва не знала, что становится частью преступной схемы, это не освобождает от ответственности — вплоть до семи лет лишения свободы. Наличные, переданные мошенником, скорее всего добыты преступным путем, и их номера могут быть записаны. В результате законный владелец украденных денег выходит на того, кто их получил, а не на вора.

Особенно уязвимы перед такими предложениями подростки и молодежь, у которых уже есть карты. Мошенники поджидают их возле школ, торговых центров и спортивных площадок, предлагая небольшой процент за простые операции. Кузьменко призвал граждан ни в коем случае не соглашаться на подобные предложения и немедленно сообщать о них в полицию. Он также рекомендовал родителям объяснять детям опасность таких схем и напоминать, что за участие в них можно лишиться свободы.

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