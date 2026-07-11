Бухгалтер рассказала, у кого с сентября вырастут отпускные

В России вступили в силу новые правила расчета отпускных, которые заменили порядок, действовавший почти два десятилетия. Об изменениях агентству « Прайм » рассказала главный бухгалтер юридической группы «Яковлев и Партнеры» Екатерина Голубкова.

С 1 сентября 2025 года прежнее Постановление правительства РФ № 922 утратило силу. Вместо него применяется новое Положение, утвержденное Постановлением правительства № 540 от 24 апреля 2025 года.

По словам эксперта, принцип расчета отпускных в целом остался прежним. Как и раньше, выплаты определяются исходя из среднего дневного заработка за 12 месяцев, предшествующих отпуску.

При этом ключевым изменением стало расширение перечня выплат, которые могут учитываться при расчете среднего заработка. Теперь на размер отпускных для отдельных работников способны повлиять квартальные и годовые премии, а также суммы повышения заработной платы, если они относятся к расчетному периоду.

Голубкова уточнила, что речь идет только о тех премиях, которые предусмотрены действующей системой оплаты труда организации. Они должны быть закреплены в трудовом или коллективном договоре либо во внутренних локальных документах, например в положении об оплате труда или положении о премировании.

Если же работодатель выплачивает разовые поощрения, например «за особые заслуги», без их закрепления в локальных нормативных актах, такие суммы не будут учитываться при расчете среднего заработка и не повлияют на размер отпускных, отметила эксперт.

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