Минпросвещения рекомендовало ограничить время просмотра телевизора для детей

Минпросвещения России обновило рекомендации по использованию цифровых устройств несовершеннолетними. Ведомство, в частности, определило рекомендуемую продолжительность ежедневного просмотра телевизора для детей разных возрастных групп. Об этом сообщает ТАСС .

Министерство просвещения России направило в регионы обновленные методические рекомендации, посвященные использованию цифровых технологий детьми и подростками. Документ содержит в том числе рекомендации по продолжительности просмотра телевизора в зависимости от возраста ребенка.

Согласно рекомендациям, детям в возрасте от 3 до 7 лет рекомендуется смотреть телевизор не более 30 минут в день. Для детей 8–10 лет безопасной считается продолжительность просмотра до одного часа ежедневно.

Подросткам в возрасте от 11 до 14 лет специалисты рекомендуют ограничивать просмотр телевизора 1,5–2 часами в день. Для школьников от 14 до 18 лет допустимым считается просмотр продолжительностью до трех часов в сутки при условии, что каждый час делаются перерывы.

Как отмечается в документе, офтальмологи считают телевизор менее вредным для зрения по сравнению с компьютером. Это объясняется тем, что экран телевизора обычно находится на большем расстоянии от глаз, а ребенок во время просмотра, как правило, располагается в более комфортной позе.

При этом в Минпросвещения подчеркивают, что даже несмотря на меньшую нагрузку на зрение, длительное пребывание перед телевизором не рекомендуется. Новые методические рекомендации призваны помочь родителям и образовательным организациям выстроить безопасный режим использования цифровых технологий детьми с учетом их возраста.

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