Компаньон для шашлыка: в Москве появилась платная услуга за 1–5 тысяч рублей

В Москве появилась новая платная услуга — компаньоны для шашлыков. За 1–5 тысяч рублей они помогают организовать пикник, приготовить мясо, установить палатку и составить компанию во время отдыха. Об этом пишет « Комсомольская правда ».

По информации издания, организаторы услуги помогают клиентам с выбором места для пикника, приобретением продуктов и необходимого инвентаря. Все расходы на еду, аренду мангала и беседки оплачивает заказчик. Компаньон только сопровождает и помогает с приготовлением.

Пока сервис не стал массовым. Как отмечают авторы публикации, одни клиенты чувствуют себя некомфортно с незнакомым человеком, другие не доверяют приготовление шашлыка посторонним. Услугу предлагают только мужчины. Кроме того, за 1500 рублей в час они готовы составить компанию на концерте, в баре или даже в библиотеке. Представители сервиса подчеркивают, что это не эскорт, а помощь в организации досуга. Однако спрос остается невысоким — многие предпочитают отдыхать в кругу близких. Тем не менее создатели услуги рассчитывают на ее развитие в летний сезон.

Ранее сообщалось, что китайские машины рассчитаны на пять лет.