В Ярославле восстановили движение транспорта в сторону Москвы
Евраев: перекрытие в Ярославле на выезде из города в сторону Москвы снято
Фото: [«Подмосковье сегодня»]
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы полностью восстановлено, пишет РИА Новости. Ранее вечером в пятницу он информировал о временном перекрытии этого участка в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.
По словам главы региона, ограничение снято с перекрестка Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги. В настоящее время транспорт движется в штатном режиме. Работы по восстановлению движения проведены в полном объеме. Ситуация находится на контроле экстренных служб. Граждан призвали сохранять спокойствие и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее сообщалось, что хранение бензина в домашних условиях — опасно.