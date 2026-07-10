В Ярославле восстановили движение транспорта в сторону Москвы

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы полностью восстановлено, пишет РИА Новости. Ранее вечером в пятницу он информировал о временном перекрытии этого участка в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.